На пяти улицах Рязани 24 ноября отключат электричество

В среду, 24 ноября, в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

24 ноября с 09:00 до 16:30 электричества не будет по следующим адресам:

- 7-й Мервинский проезд, дома с 1 по 33;

- 8-й Мервинский проезд, дома с 1 по 33, д. 32, д. 32а, д. 34, д. 36;

- 9-й Мервинский проезд, дома с 1 по 22, д. 24, д. 26;

- улица Мервинская, д. 52а, д. 54а, д. 64а, д. 66а, д. 78а, д. 82а, д. 84;

- улица Бахмачеевская, д. 1, д. 1а, д. 3, д. 3б, д. 16, д. 20, д. 22.

Работает на воздушной линии проводят специалисты МУП РГРЭС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!