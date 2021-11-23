На пяти улицах Рязани 24 ноября отключат электричество

В среду, 24 ноября, в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.
24 ноября с 09:00 до 16:30 электричества не будет по следующим адресам:
- 7-й Мервинский проезд, дома с 1 по 33;
- 8-й Мервинский проезд, дома с 1 по 33, д. 32, д. 32а, д. 34, д. 36;
- 9-й Мервинский проезд, дома с 1 по 22, д. 24, д. 26;
- улица Мервинская, д. 52а, д. 54а, д. 64а, д. 66а, д. 78а, д. 82а, д. 84;
- улица Бахмачеевская, д. 1, д. 1а, д. 3, д. 3б, д. 16, д. 20, д. 22.
Работает на воздушной линии проводят специалисты МУП РГРЭС.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!