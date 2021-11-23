В Александро-Невском районе развивается сельская агломерация

В Рязанской области реализуется проект комплексного развития территории - сельской агломерации «Александро-Невская», победивший в федеральном конкурсе, проводимом Минсельхозом России.

В Рязанской области реализуется проект комплексного развития территории - сельской агломерации «Александро-Невская», победивший в федеральном конкурсе, проводимом Минсельхозом России.

В соответствии с этим проектом в Александро-Невском районе происходит строительство четырех крупных объектов: клуба в селе Калинино, школы в селе Просечье, детского сада в селе Благие и пристройки к детскому саду в р.п. Александро-Невский.

Проект не ограничивается только этими объектами. Уже построены две школьные спортивные площадки в селе Студенки и р.п. Александро-Невский и приобретён транспорт для бюджетных учреждений: два микроавтобуса «Газель» для Детско-юношеской спортивной школы в р.п. Александро-Невский и Дома культуры в селе Благие, а также автобус ПАЗ для Дворца культуры р.п. Александро-Невский.

Общая стоимость проекта – 370 млн. рублей, в том числе 320 млн. рублей из федерального бюджета, 46,5 млн. рублей из регионального, 3,5 млн. рублей – из местного бюджета.

В ходе рабочей поездки министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин и глава администрации района Владимир Оводков осмотрели ход строительных работ и благоустройство территории возводимых объектов, сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

По итогам поездки Борис Шемякин отметил: «Главная цель государственной программы комплексного развития сельских территорий – сделать комфортнее жизнь сельчан. Проект, реализуемый в 2021 году в Александро-Невском районе – пример масштабного улучшения социальной инфраструктуры».

Благодаря реализации проекта развития сельской агломерации Александро-Невский район становится региональным лидеров в комплексном развитии территорий.