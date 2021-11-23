Депутаты рязанской облдумы поддержали федеральный закон о QR-кодах

Фото: Рязанская областная Дума.

Во вторник, 23 ноября, депутаты Рязанской областной Думы поддержали инициативу Государственной Думы РФ о внесении изменений в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которые предполагают ведение QR-кодов в общественных местах, а также на авиа- и железнодорожном транспорте.

На заседании рязанского парламента депутаты фракций КПРФ, «Справедливая России – За правду», «Новые люди» и «Российской партии пенсионеров» не согласились с текстом законопроекта и выступили за его доработку.

Но депутаты из «Единой России» и ЛДПР не стали прислушиваться к доводам коллег. За положительный отзыв на федеральный закон проголосовали 25 депутатов, против – шесть.

Данный положительный отзыв Рязанской областной Думы, а также парламентов других регионов страны поступит в Госдуму РФ перед первым чтением законопроекта.

Напомним, что согласно проекту закона после 1 февраля посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли граждане смогут только, предъявив QR-код о прививке, либо документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом, либо медицинский отвод от вакцинации.

Такие же ограничения коснутся авиационного и железнодорожного транспорта.

Предполагается, что действовать ограничения будут до 1 июня 2022 июня.

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