Главврач рязанской ОКБ написал заявление в полицию по факту оскорблений в свой адрес

Главврач рязанской ОКБ написал заявление в полицию.

Главный врач рязанской Областной клинической больницы Андрей Карпунин написал заявление в полицию. Специалиста возмутил факт того, что отдельные персонажи из его подписчиков в социальных сетях размещают «недостоверную информацию», а также оскорбления в его адрес и в адрес сотрудников ОКБ.

«Крайне неприятно, что приходится принимать такие меры, но унижение чести и достоинства медицинских работников, распространение клеветы я считаю недопустимым! – отрезал Андрей Карпунин. - Не могу позволить себе участвовать в словесных перепалках на своей странице в соцсети, поэтому счел нужным перевести этот недостойный диалог в правовое поле».

По словам главврача, несмотря на вымышленное имя его интернет-обидчика, личность человека установили.

«О том, как будет продвигаться расследование, буду сообщать на страницах своих социальных сетей», - заверил Карпунин.

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