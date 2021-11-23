На трассе под Рязанью в жестком ДТП погибли два человека

Днем 23 ноября на трассе в Клепиковским районе произошло смертельное ДТП, сообщает УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

По данным инспекции, авария произошла на автодороге Спас-Клепики – Рязань» между деревней Рябиновкой и поселком Болонь - столкнулись Daewoo Nexia и «Жигули» 12-й модели.

В результате дорожного происшествия два человека из иномарки погибли, еще один человек (из ВАЗа) получил травмы.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося.

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