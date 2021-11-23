Кассация по делу о концессии рязанского «Водоканала» назначена на 22 декабря 2021 года

Арбитражный суд Центрального округа принял к производству кассационную жалобу ООО «РВК-Центр» (ГК «Росводоканал», «Альфа-групп») по делу о концессии рязанского «Водоканала».

Юристы потенциального концессионера подали жалобу на решение Арбитражного суда Рязанской области и постановление 20-го Арбитражного апелляционного суда.

Судебное заседание судья Елена Бессонова назначила на 22 декабря 2021 года. Пройдет оно в Калуге, именно там расположен Арбитражный суд Центрального округа.

Группа компаний «Росводоканал» в августе 2020 года предложила заключить концессионное соглашение сроком на 49 лет, с первым сроком долгосрочного регулирования – 15 лет, властям предоставили объемный проект концессии.

Разрабатывали его на основе предоставленных администрацией Рязани данных. Исходя из этой информации специалисты сформировали инвестиционную программу на 49 лет с инвестициями на весь период концессии в размере более 49 млрд рублей (читать подробнее по этой теме).