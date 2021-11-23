В ночь на 24 ноября в Рязани похолодает до 12 градусов мороза, днем возможен снег

В среду, 24 ноября, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Днем 24 ноября в Рязанской области местами возможен небольшой снег, а местами - гололедица. Ветер юго-западный, порывами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -12...-7 градусов, днем -6...-1 градус.

По данным управления МЧС, опасных и неблагоприятных метеорологических явлений в регионе не прогнозируется.

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