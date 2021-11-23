Алексей Ягудин приехал в Рязань, чтобы провести мастер-класс юным фигуристам

Алексей Ягудин провел мастер-класс юным рязанским фигуристам. Фото: правительство Рязанской области.

В Рязань приехал известный фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Спортсмен побывал в рязанской спортшколе «Айсберг» (крытый каток на улице Шевченко, который со скандалом построили на месте сквера и детской спортивной площадки – Ред.).

«Алексей Ягудин оценил ледовую арену, пообщался с начинающими фигуристами и провел для них мастер-класс. Такие встречи - источник вдохновения и стимул к победам для юных ребят», - отметили чиновники в паблике «Рязанская область».

Ледовую арену «Айсберг» открыли 25 марта 2021 года. Построили его за 270 млн рублей по национальному проекту «Демография» (читать подробнее).

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