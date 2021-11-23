В Рязанской области 198 жителей подвели бесплатно газ к участкам своих домовладений

Региональное министерство строительного комплекса информирует о том, что в рамках исполнения поручения губернатора Николая Любимова в регионе продолжается прием заявок на заключение договоров по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках бесплатной догазификации.

Собственники 5239 домовладений, расположенных в 584 населенных пунктах Рязанской области проинформировали местные органы власти о желании газифицировать свои домовладения. Всего в регионе насчитывается 38 023 негазифицированных домовладения.

На 22 ноября текущего года в газораспределительные организации Рязанской области поступило 2164 заявки на строительство газовых сетей до границ земельных участков без привлечения средств жителей. Заключено 418 договоров с гражданами, из них исполнено 198 договоров.

Единым оператором газификации на территории Рязанской обрасти Распоряжением Правительства РФ определено ООО «Газпром газификация». Региональным оператором газификации является АО «Газпром газораспределение Рязанская область». Прием заявок на заключение договоров в рамках бесплатной догазификации ведется посредством личных кабинетов на сайте ГРО www.ryazanoblgaz.ru, а также при личном посещении в филиалах АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

«Работа по бесплатной подводке газа до участков негазифицированных домовладений граждан максимально активизирована. Это поручение Президента РФ Владимира Владимировича Путина, и мы его будем неукоснительно выполнять. Сроки поставлены, догазификация должна пройти до 2023 года, – подчеркнул Губернатор Николай Любимов. – На уровне региона важно обеспечить четкое взаимодействие всех профильных структур с главами муниципальных образований, своевременно отработать с жителями все возникающие вопросы и обеспечить выполнение поручения. Такая задача поставлена перед Правительством области и реализуется. Как результат, сегодня уже почти 200 жителей региона подвели газ к своим участкам домовладений по этой социально значимой программе».

Написано пресс-службой правительства Рязанской области.