Умерла доцент кафедры акушерства и гинекологии РязГМУ Людмила Соломатина

21 ноября не стало доцента кафедры акушерства и гинекологии Рязанского государственного медуниверситета Людмилы Соломатиной.

21 ноября не стало доцента кафедры акушерства и гинекологии Рязанского государственного медуниверситета Людмилы Соломатиной. Соболезнования родным и близким Людмилы Михайловной выразил как коллектив родного вуза, так и городской роддом №2, на базе которого она проводила занятия со студентами и ординаторами.

Людмила Соломатина училась в РязГМУ, затем - с 1988 года - стала ассистентом кафедры, которую впоследствии и возглавила. Как отмечают ее коллеги по альма-матер, она успешно совмещала преподавательскую, научную и практическую деятельность. Людмила Михайловна - автор 48 научных публикаций, чья аналитическая работа помогла снизить в Рязани перинатальную смертность.

В роддоме №2 Людмилу Соломатину будут помнить как чуткого, мудрого и заботливого педагога.

«Человек огромного жизнелюбия, позитивного отношения к жизни, к коллегам и близким. Людмила Михайловна оставила о себе добрую память в сердцах многочисленных учеников, благодарных пациентов и коллег», - написали сотрудники медицинского учреждения.