Еще один наезд на ребенка случился у школы №50 в Рязани

10-летний мальчик пострадал в результате наезда у школы №50 на улице Тимуровцев в Рязани.

10-летний школьник пострадал в результате наезда на улице Тимуровцев в Рязани. Ребенок попал под Volkswagen Passat 44-летнего рязанца, который двигался по территории школы №50.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, инцидент произошел в понедельник, 22 ноября, примерно в 8:15.

«В результате ДТП ребенок доставлен в медицинское учреждение», - информирует Госавтоинспекция.

На следующий день похожее ДТП имело место у школы №40 в Приокском. Там пострадал 14-летний подросток.