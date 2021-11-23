Полиция провела опрос участников протеста против платного путепровода в Ряжске

21 ноября жители города Ряжска Рязанской области выразили протест против платного путепровода и закрытия переезда на 312 километре. При этом более двух десятков автомобилей с наклейками «Ряжск против платного путепровода» проехали с включенными аварийками по временному объезду.

Реакция полиции последовала незамедлительно, сообщил «КП-Рязань» собственный источник. Воспользовавшись видеозаписью, полицейские на момент публикации уже посетили нескольких автомобилистов, при письменном опросе задавая три вопроса: «Участвовал ли в акции протеста», «Почему включал аварийные огни на автомобиле», «Почему производил звуковые сигналы на этом участке дороги».

Как минимум трое автомобилистов на первый вопрос ответили отрицательно. Отвечая на второй, написали, что «всегда здесь ездят с включенной «аварийкой» во избежание ДТП, потому что дорога разбита донельзя». На третий вопрос ответ свелся к тому, что «все начали сигналить, и я за ними, думая, что-то случилось».

Также источник сообщил о том, что один из ряжских адвокатов уже выразил готовность бесплатно защищать интересы участников автопробега 21 ноября.