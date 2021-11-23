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Политика23 ноября 2021 7:44

Жители Соколовки обратили внимание на медицинский кризис в микрорайоне

Руководитель фракции КПРФ в облдуме Денис Сидоров и помощник депутата Госдумы Евгений Морозов приняли участие в собрании активистов, посвящённом медицинскому обслуживанию местных жителей.
Источник:kp.ru
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Жители Соколовки обратили внимание на медицинский кризис в микрорайоне.

Жители Соколовки обратили внимание на медицинский кризис в микрорайоне.

Жители микрорайонов Мирный, Агропром, Соколовка и Карцево рассказали о двух главных проблемах. В основном люди недовольны тем, что на две тысячи детей, проживающих в районе, приходится маленький филиал городской детской поликлиники №2, представляющий собой узкий коридор длиною около пяти метров, где могут уместиться далеко не все желающие.

Жителям микрорайона, чтобы сдать все анализы и посетить всех необходимых специалистов, приходится ездить в другие филиалы поликлиники, расположенные на улицах Фирсова, Урицкого и Фрунзе, что крайне неудобно. Подобное тем более недопустимо в условиях резкого подъёма заболеваемости ОРВИ, гриппа и коронавируса.

Вторая проблема, которую подняли жители на встрече – перевод минздравом опытного педиатра поликлиники №2 в другое медучреждение. Родители попросили помочь вернуть врача обратно.

- На следующей неделе в областной Думе о своей работе будет отчитываться глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий, - сказал Денис Сидоров. - Я намерен озвучить указанные проблемы, а также передать более 100 подписей, собранных жителями.

В конце встречи местные жители показали, где ведётся приём детей. Представители КПРФ были, мягко говоря, удивлены таким убогим помещением.

Денис Сидоров передаст главе регионального минздрава Андрею Прилуцкому просьбы жителей.

Денис Сидоров передаст главе регионального минздрава Андрею Прилуцкому просьбы жителей.