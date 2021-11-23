Жители Соколовки обратили внимание на медицинский кризис в микрорайоне.

Жители микрорайонов Мирный, Агропром, Соколовка и Карцево рассказали о двух главных проблемах. В основном люди недовольны тем, что на две тысячи детей, проживающих в районе, приходится маленький филиал городской детской поликлиники №2, представляющий собой узкий коридор длиною около пяти метров, где могут уместиться далеко не все желающие.

Жителям микрорайона, чтобы сдать все анализы и посетить всех необходимых специалистов, приходится ездить в другие филиалы поликлиники, расположенные на улицах Фирсова, Урицкого и Фрунзе, что крайне неудобно. Подобное тем более недопустимо в условиях резкого подъёма заболеваемости ОРВИ, гриппа и коронавируса.

Вторая проблема, которую подняли жители на встрече – перевод минздравом опытного педиатра поликлиники №2 в другое медучреждение. Родители попросили помочь вернуть врача обратно.

- На следующей неделе в областной Думе о своей работе будет отчитываться глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий, - сказал Денис Сидоров. - Я намерен озвучить указанные проблемы, а также передать более 100 подписей, собранных жителями.

В конце встречи местные жители показали, где ведётся приём детей. Представители КПРФ были, мягко говоря, удивлены таким убогим помещением.