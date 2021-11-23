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Общество23 ноября 2021 7:33

В Рязани умерла заведующая детсадом №133 Светлана Потапова

Соболезнования ее семье выразила глава горадминистрации Елена Сорокина
Источник:kp.ru
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Ушла из жизни заведующая детским садом №133 в Рязани Светлана Потапова. Соболезнования семье Светланы Леонидовны на личной странице 23 ноября выразила глава городской администрации Елена Сорокина.

«Душевный, открытый, безгранично добрый человек, ответственный и профессиональный руководитель, педагог с большим опытом. Всю жизнь она посвятила своей работе, детям», - написала Сорокина.

Глава горадминистрации отметила, что Светлана Потапова всегда умела находить нужные слова, отчего с ней было легко в работе и в общении. «Понимающая, тактичная, мягкая», - такие слова подобрала Елена Сорокина, чтобы описать женщину, которой не стало.