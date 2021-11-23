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Происшествия23 ноября 2021 7:18

У школы №40 в Рязани 14-летний мальчик попал под машину

Для оказания помощи его доставляли в медучреждение
Источник:kp.ru
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23 ноября в Рязани у школы №40 на улице Дачной сбили подростка. Наезд на 14-летнего мальчика совершил 37-летний водитель Mitsubishi Montero, который сдавал задним ходом. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Как уточняется, подросток в момент ДТП находился возле остановившегося напротив школы автомобиля Lada Vesta под управлением 43-летнего мужчины.

«В результате ДТП пострадавший ребенок доставлялся в медицинское учреждение. Проводится проверка», - рассказали в ГИБДД по Рязанской области.