У школы №40 в Рязани 14-летний мальчик попал под машину

23 ноября в Рязани у школы №40 на улице Дачной сбили подростка. Наезд на 14-летнего мальчика совершил 37-летний водитель Mitsubishi Montero, который сдавал задним ходом. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Как уточняется, подросток в момент ДТП находился возле остановившегося напротив школы автомобиля Lada Vesta под управлением 43-летнего мужчины.

«В результате ДТП пострадавший ребенок доставлялся в медицинское учреждение. Проводится проверка», - рассказали в ГИБДД по Рязанской области.