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Происшествия23 ноября 2021 6:29

Пропавшего под Рязанью мужчину обнаружили мертвым

Его тело прохожие увидели в водоеме
Источник:kp.ru
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22 ноября завершились поиски 62-летнего мужчины из села Ходынино Рыбновского района.

22 ноября завершились поиски 62-летнего мужчины из села Ходынино Рыбновского района.

22 ноября завершились поиски 62-летнего мужчины из села Ходынино Рыбновского района. К сожалению, он погиб, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Тело мужчины увидели прохожие в водоеме на улице Куйбышева в Рыбном. Признаков насильственной смерти при первичном осмотре обнаружено не было, сообщает РЗН.инфо со ссылкой на следователя Рязанского МСО Ирину Гурееву.

Местонахождение Евгения Загадаева оставалось неизвестным с 17 ноября.