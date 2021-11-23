По данным на утро 23 ноября, в больницах Рязани лежат 1220 человек, зараженных коронавирусом, под ИВЛ – 34. Фото: Олег ЗОЛОТО

В больницах Рязани и области находятся 1220 человек, больных коронавирусом. Это на два человека меньше, чем сутками ранее. Такие данные приводит опергруппа по состоянию на 22 ноября 18:30.

Состояние 85 (-1 в сравнении с сутками ранее) человек врачи оценивают как удовлетворительное, 935 (+6) пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 200 (-7) человек, из них 34 (-1) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Остальные пациенты, зараженные коронавирусом, болеют в легкой форме. Все они находятся на карантине и лечатся дома под постоянным наблюдением врачей», - заверили общественность в опергруппе.

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