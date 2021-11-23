На 24 улицах Рязани 23 ноября отключат на весь день воду

Во вторник, 23 ноября, в Рязани массово отключат холодную воду, под отключения попадут десятки улиц областного центра. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на муниципальное предприятие «Водоканал». По информации властей, причина отключения – ремонтные работы на водопроводе.

23 ноября с 09:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

- улица Великанова, дом 1а, дом 4, дом 6, дом 6 корпус 1 (детсад №110), дом 7, дом 8, дом 8 корпус 1, дом 9 (школа №47), дом 11, дом 11 корпус 2, дом 11 корпус 3, дом 14;

- улица Сельскохозяйственная, дом 14, дом 16.

23 ноября с 09:00 до 18:00 воды не будет по следующим адресам:

- улица Березовая;

- улица Братиславская;

- улица Гоголя;

- улица Корнилова;

- улица Котовского;

- улица Кутузова;

- улица Мусоргского;

- улица Нахимова (полностью), в том числе и школа №57;

- улица Толстого (полностью), в том числе и школа №37;

- улица Ушакова;

- улица Черновицкая (полностью), в том числе школа №64;

- улица Чернышевского;

- улица Щорса;

- проезд Котовского;

- улица Островского, школа №19/25, школа №33;

- улица Стройкова, школа №34.

Подвозить техническую воду будут по адресам: улица Березовая, д. 1и, улица Щорса, д. 5.

23 ноября с 09:00 до 18:00 воды не будет по следующим адресам:

- 1-й Рязанский проезд;

- улица 1-я Нагорная;

- улица Голенчинская;

- улица Никуличинская;

- улица Пронская;

- улица Рязанская;

- улица Хлебная.

Кроме того, на нескольких улицах во вторник на весь день снизят подачу холодной воды:

- поселок Телецентр, улица Баженова, улица Светлая, улица Родниковая, улица Ключевая, Голенчинское шоссе, Славянский проспект, улица Старая Дубрава, поселок Соколовка.

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