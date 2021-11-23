На 24 улицах Рязани 23 ноября отключат на весь день воду

Во вторник, 23 ноября, в Рязани массово отключат холодную воду, под отключения попадут десятки улиц областного центра. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на муниципальное предприятие «Водоканал». По информации властей, причина отключения – ремонтные работы на водопроводе.
23 ноября с 09:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Великанова, дом 1а, дом 4, дом 6, дом 6 корпус 1 (детсад №110), дом 7, дом 8, дом 8 корпус 1, дом 9 (школа №47), дом 11, дом 11 корпус 2, дом 11 корпус 3, дом 14;
- улица Сельскохозяйственная, дом 14, дом 16.
23 ноября с 09:00 до 18:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Березовая;
- улица Братиславская;
- улица Гоголя;
- улица Корнилова;
- улица Котовского;
- улица Кутузова;
- улица Мусоргского;
- улица Нахимова (полностью), в том числе и школа №57;
- улица Толстого (полностью), в том числе и школа №37;
- улица Ушакова;
- улица Черновицкая (полностью), в том числе школа №64;
- улица Чернышевского;
- улица Щорса;
- проезд Котовского;
- улица Островского, школа №19/25, школа №33;
- улица Стройкова, школа №34.
Подвозить техническую воду будут по адресам: улица Березовая, д. 1и, улица Щорса, д. 5.
23 ноября с 09:00 до 18:00 воды не будет по следующим адресам:
- 1-й Рязанский проезд;
- улица 1-я Нагорная;
- улица Голенчинская;
- улица Никуличинская;
- улица Пронская;
- улица Рязанская;
- улица Хлебная.
Кроме того, на нескольких улицах во вторник на весь день снизят подачу холодной воды:
- поселок Телецентр, улица Баженова, улица Светлая, улица Родниковая, улица Ключевая, Голенчинское шоссе, Славянский проспект, улица Старая Дубрава, поселок Соколовка.
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