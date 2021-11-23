Бастрыкин поручил проверить информацию о рейдерском захвате предприятия под Рязанью

В Рязанской области проверят информацию о рейдерском захвате крупного сельскохозяйственного предприятия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязанской области проверят информацию о рейдерском захвате крупного сельскохозяйственного предприятия. Такое поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин главе СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину.

Ранее в главное управление ведомства поступило заявление от «инициативной группы» о возможном рейдерском захвате.

В ближайшее время Владимир Никешкин доложит Бастрыкину обо всех обстоятельствах произошедшего и о возможных мошеннических действиях в отношении собственников. Кроме того, во время проверки следователи оценят роль правоохранительных органов в этой истории.

По данным издания «Наша версия», речь идет о СПК «Ряжский агроцентр». Родственники умершего в 2020 году руководителя предприятия Александра Нечаева якобы отчуждают имущество предприятия, доводя СПК до состояния близкого к банкротству. Как отметили в издании, полиция не находит в этом состава преступления.

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