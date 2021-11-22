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Происшествия22 ноября 2021 16:10

Экс-директора Центра спортивной подготовки будут судить в Рязани за присвоение

Более 3 млн рублей Виктор Попков похитил через договоры на поставку спортинвентаря, считает следствие
Источник:kp.ru
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В Советский районный суд Рязани направлено уголовное дело в отношении Виктора Попкова. Бывший директор ГАУ РО «Центр спортивной подготовки» обвиняется в присвоении бюджетных средств (статья 160 УК РФ) в крупном и особо крупном размерах.

«Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки», - напомнили в Генеральной прокуратуре РФ.

В качестве руководителя в 2018-2020 годах Попков заключал договоры на поставку спортивного инвентаря. Следствие считает, что товар по этим контрактам не поставлялся, а деньги передавались Попкову.

Ущерб казне (как региональной, так и федеральной) оценивается более чем в 3 млн рублей. Чтобы взыскать эту сумму, прокуратура заявила гражданский иск.