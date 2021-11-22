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Общество22 ноября 2021 13:16

В Рязанской области 23 ноября довольно резко похолодает

Среднесуточная температура по сравнению с понедельником снизится на 5 градусов и более. Ожидается гололедица
Источник:kp.ru
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23 ноября в Рязанской области среднесуточная температура по сравнению с понедельником снизится на 5 градусов и более. Такое сообщение со ссылкой на метеорологов Рязанского ЦГМС опубликовало МЧС.

Особенно похолодание будет заметно ночью, так как температура воздуха в отдельных районах может понижаться до -8. В светлое время суток по региону термометры покажут от -1 градуса до -6.

Ожидается гололедица, местами сильная.

«Ветер северо-западный, западный, 3-8 м/с», - говорится в прогнозе.

При этом должно обойтись без осадков.