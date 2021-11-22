В Рязанской области 23 ноября довольно резко похолодает

23 ноября в Рязанской области среднесуточная температура по сравнению с понедельником снизится на 5 градусов и более. Такое сообщение со ссылкой на метеорологов Рязанского ЦГМС опубликовало МЧС.

Особенно похолодание будет заметно ночью, так как температура воздуха в отдельных районах может понижаться до -8. В светлое время суток по региону термометры покажут от -1 градуса до -6.

Ожидается гололедица, местами сильная.

«Ветер северо-западный, западный, 3-8 м/с», - говорится в прогнозе.

При этом должно обойтись без осадков.