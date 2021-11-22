По уровню зарплат в России Рязанская область заняла 52 место

Рязанская область оказалась на 52 месте в рейтинге уровня зарплат среди регионов РФ. Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на собственное исследование.

По данным информационного агенства, больше ста тысяч рублей в регионе зарабатывает 2,7% людей. Меньше 15 тысяч - 13,9%. При этом диапазон самой распространенной в области зарплаты составляет 19-41 тысячу рублей.

Первые три строчки рейтинга заняли Чукотский автономный округ, Ямало-Hенецкий автономный округ и Магаданская область. Меньше всех получают в Калмыкии, Мордовии и Дагестане. Москва заняла в списке зарплат только пятое место, а Санкт-Петербург - 11.