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Экономика22 ноября 2021 12:07

По уровню зарплат в России Рязанская область заняла 52 место

При этом больше ста тысяч рублей в регионе зарабатывает 2,7% людей
Источник:kp.ru
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Рязанская область оказалась на 52 месте в рейтинге уровня зарплат среди регионов РФ. Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на собственное исследование.

По данным информационного агенства, больше ста тысяч рублей в регионе зарабатывает 2,7% людей. Меньше 15 тысяч - 13,9%. При этом диапазон самой распространенной в области зарплаты составляет 19-41 тысячу рублей.

Первые три строчки рейтинга заняли Чукотский автономный округ, Ямало-Hенецкий автономный округ и Магаданская область. Меньше всех получают в Калмыкии, Мордовии и Дагестане. Москва заняла в списке зарплат только пятое место, а Санкт-Петербург - 11.