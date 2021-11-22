С Анатолием Лиферовым простятся в Рязанском госуниверситете 23 ноября

23 ноября состоится церемония прощания с Почетным гражданином Рязани Анатолием Лиферовым.

23 ноября состоится церемония прощания с Почетным гражданином Рязани Анатолием Лиферовым. Гражданскую панихиду решено провести в 10:00 в конференц-зале РГУ им. С.А. Есенина – вуза, ректором которого Анатолий Петрович был более двух десятилетий.

«Главная характерная черта Анатолия Петровича, привлекавшая к нему людей, – это то, что он был настоящим русским интеллигентом в самом лучшем и глубоком смысле этого слова», - пишут о профессоре бывшие коллеги Лиферова по РГУ.

Действительный член Российской академии образования Анатолий Лиферов ушел из жизни 21 ноября в возрасте 81 года. Ректором педагогического института в Рязани он стал в 1986 году после работы в Смоленском государственном педагогическом институте деканом естественно-географического факультета.