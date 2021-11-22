Благодарим за терпение: для вызова врача на дом по телефону, рязанцам нужно ждать 65 минут

Рязанская поликлиника №2 предлагает ждать больше часа, чтобы вызвать врача на дом по телефону.

До регистратуры рязанской поликлиники №2 (подразделение больницы им. Семашко – Ред.) дозвониться практически невозможно. По номеру (4912) 50-64-84, который заявлен как телефон колл-центра, с утра и до обеда дикая очередь. Но именно на этот номер нужно звонить, чтобы вызвать врача на дом, записаться на вакцинацию от коронавируса, на прием к специалисту и так далее.

Десятки рязанцев каждый день пытаются дозвониться по номеру (4912) 50-64-84.

Но мало кто из рязанцев способен выдержать время ожидания - 65 минут и более (смотри и слушай видео ниже – Ред.). Кроме того, некоторые операторы сотовой связи обрывают разговор каждые 30 минут, и если человек был седьмым в очереди, то вернется на исходную – 25-м.

В тоже самое время в самой поликлинике очередей в регистратуру нет. Работают пять окошек, везде сидят люди, еще пара человек бродит вдоль стеллажей с медицинскими карточками.

В 20-х числах октября медицинский колледж Рязани направил более 80 волонтеров, чтобы помочь учреждениям здравоохранения города справиться с наплывом больных (читать подробнее).

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