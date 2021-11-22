22 ноября рязанский минздрав подтвердил смерть от коронавируса 18 человек

В понедельник, 22 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 18 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все они скончались еще в августе 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы. На фоне летнего спокойствия, когда казалось, что пандемия пошла в регионе на спад, эти цифры выглядят ужасающими.

Речь идет о 12 женщинах – 55 лет, 57 лет, 59 лет, 62 года, 65 лет, 66 лет, 70 лет, 70 лет, 72 года, 72 года, 74 года, 84 года. И шести мужчинах – 54 года, 63 года, 69 лет, 72 года, 72 года, 79 лет.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1814 человек.

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