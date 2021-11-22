Медики рязанской ОКБ спасли двух пациенток с поражением легких 95%

Галина 45 дней провела в реанимации красной зоны рязанской ОКБ.

Специалисты Областной клинической больницы в Рязани спасли жизнь женщинам, у которых степень поражения легких из-за коронавирусной инфекции достигла 95%. Об этом главный врач медицинского учреждения Андрей Карпунин рассказал на личной странице.

Одной из пациенток стала 78-летняя Роза Самвеловна, чей возраст – сам по себе фактор риска. Карпунин отмечает, что возрастные пациенты тяжелее справляются с заболеванием.

«Женщину госпитализировали в реанимационное отделение, ей назначили интенсивную терапию. Специалисты вели мониторинг показателей здоровья, корректировали лечение. Примерно через неделю стало понятно: опасность миновала, угрозы жизни нет», - пишет Андрей Карпунин.

78-летняя Роза Самвеловна выжила, несмотря на поражение легких 95%.

Вторая женщина по имени Галина провела в реанимации 45 дней, будучи подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. После такого испытания она благодарит медиков за профессионализм и чуткое отношение.

Обе женщины, победившие инфекцию, проходили реабилитацию в отделении пульмонологии, где с ними работал физиотерапевт. Им требовалась также медикаментозная терапия и коррекция сопутствующей патологии. Чтобы добиться положительной динамики, понадобился месяц. Теперь пациенток выписали.

Главврач ОКБ заметил, что при 95% поражении легких вкупе с другими показателями врачи чаще дают неблагоприятный прогноз. В таких условиях нельзя точно спрогнозировать, справится ли организм, даже если врачи делают все возможное. Тем не менее, в краской зоне борются за жизнь каждого пациента.