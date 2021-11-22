В Рязани и области на 23 ноября запланированы отключения электричества

Во вторник, 23 ноября, в Рязани и области произойдут очередные отключения электричества. Информация актуальная на полдень 22-го числа, но графики могут дополняться энергетиками.

В Рязани пока известно о планах с 9:00 до 16:30 обесточить несколько домов на улицах Призаводской и Школьной. Причина – проводимые МУП «РГРЭС» работы на воздушной линии.

Что касается остальной территории региона, «Рязаньэнерго» пока запланировало отключения в 16 населенных пунктах Шиловского района и одном в Сапожковском районе. Причем на ряде улиц в самом Шилове, селах Сасыкино, Тимошкино, Желудево, Березово, Боровое, Сановка, поселках Первомайский и Харинский Ручеек, а также в деревне Ибредь света не будет на протяжении 12 часов (с 8:00 до 20:00).

Отключения электроэнергии 23 ноября (полный график «Рязаньэнерго» - по ссылке)

С 9:00 до 16:30

- Рязань: ул. Призаводская, д. с 37 по 67, ул. Школьная, д. 89, д. 89а, д. 90а.

С 8:00 до 20:00

- Шиловский район: р.п. Шилово, с. Сасыкино, с. Тимошкино, п. Первомайский, с. Желудево, с. Березово, с. Боровое, п. Красный, д. Ибредь, п. Харинский Ручеек, с. Сановка.

С 9:00 до 13:00

- Шиловский район: с. Инякино (улицы Романова и Центральная).

С 9:00 до 17:00

- Сапожковский район: с. Собчаково.

С 13:00 до 17:00

- Шиловский район: д. Уша, д. Елизаветинка, д. Константиновка, с. Инякино (улицы Озерная, Пеньки, Сергевка), д. Александровка.