Объем трансфертов в Рязанскую область увеличится в 2022 году более чем на 7,5 млрд. рублей

По словам главы бюджетного Комитета, Рязанская область получит в 2022 году федеральные трансферты в сумме, превышающей 7,5 млрд. рублей, что больше, чем это было запланировано в бюджете прошлого года.

Андрей Макаров напомнил о том, что в 2021 году в регион также поступали большие дополнительные ассигнования. «Очевидно, что COVID-19 не прекратился. Поэтому мы продолжаем работу по перераспределению средств для того, чтобы выделять финансирование на самые необходимые нужды. Они могут быть самыми разными, возникать периодически, в любой день и мы будем их решать», – сказал парламентарий.

Глава бюджетного Комитета Госдумы РФ сообщил, что планирует приехать в Рязанскую область и провести ряд совещаний, в частности по вопросам здравоохранения. Андрей Макаров напомнил о том, что предметно занимался вопросом льготного обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга, лично обращался к Министру финансов РФ А.Г. Силуанову с просьбой о выделении региону на эти цели дополнительного финансирования. Предложение было принято и средства в сумме 400 млн. рублей выделены. «Но при этом есть ряд вопросов, – сказал депутат. – Я не понимаю, почему не пошли к семьям этих детей, не объяснили, что идет системная работа, что проблема решается комплексно, для всех таких детей? Почему каждая мама в отдельности должна была самостоятельно добиваться приобретения устройства?»

Андрей Макаров подчеркнул, что тем, кто занимается конкретной работой с людьми, следует внимательнее относиться к их обращениям и просьбам. «Мы встретимся со всеми. Я думаю, что

будет серьезный разговор с точки зрения того, что сделано действительно хорошо, а где мы не дорабатываем. Потому что люди ждут от нас результата», – сказал глава бюджетного Комитета Госдумы РФ.

Комментируя в целом работу над законопроектом о бюджете, Андрей Макаров отметил, что главным было финансовое обеспечение всех социальных гарантий государства: «Все положения Послания Президента РФ, начиная от выплат семьям с детьми заканчивая поддержкой бизнеса, приобретение новых машин скорой помощи, мобильных медицинских комплексов, школьных автобусов и многого другого, словом, все поручения главы государства, вся Народная программа, которая формировалась на основе обращений миллионов людей, обеспечены финансовыми ресурсами».

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подчеркнул значимость увеличения финансовой помощи региону со стороны федерального центра. «Во время пандемии особая поддержка нужна здравоохранению. Внимание требуется и многим другим отраслям, пострадавшим из-за вынужденных ограничений. Но главное – конкретные люди, мы продолжим оказывать адресную помощь всем рязанцам, которые в ней нуждаются», – сказал Николай Любимов.