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Общество22 ноября 2021 8:35

Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования в связи с кончиной Анатолия Лиферова

Бывшего ректора РГУ имени С.А. Есенина не стало 21 ноября
Источник:kp.ru
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Анатолий Петрович Лиферов (04.08.1940 – 21.11.2021).

Анатолий Петрович Лиферов (04.08.1940 – 21.11.2021).

В воскресенье, 21 ноября, на 82-м году ушел из жизни бывший ректор РГУ имени С.А. Есенина, Почетный гражданин Рязани Анатолий Петрович Лиферов.

В октябре 1986 года Анатолий Петрович возглавил Рязанский педагогический институт, на этой должности он проработал более двадцати лет.

Соболезнования в связи с кончиной Анатолия Лиферова выразил губернатор Рязанской области Николай Любимов:

- Анатолий Петрович был талантливым ученым и руководителем, который сделал наш педагогический вуз классическим университетом. Он умел увлечь своими идеями, находил лучшие решения, опережающие свое время. Анатолий Петрович подготовил тысячи студентов и аспирантов, которые продолжают его дело — двигают вперед нашу науку и образование.

Искренние соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям. Светлая память.

Также свои соболезнования родным и близким Анатолия Лиферова направили глава муниципального образования город Рязань Юлия Рокотянская и глава администрации Рязани Ольга Сорокина.