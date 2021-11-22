Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования в связи с кончиной Анатолия Лиферова

Анатолий Петрович Лиферов (04.08.1940 – 21.11.2021).

В воскресенье, 21 ноября, на 82-м году ушел из жизни бывший ректор РГУ имени С.А. Есенина, Почетный гражданин Рязани Анатолий Петрович Лиферов.

В октябре 1986 года Анатолий Петрович возглавил Рязанский педагогический институт, на этой должности он проработал более двадцати лет.

Соболезнования в связи с кончиной Анатолия Лиферова выразил губернатор Рязанской области Николай Любимов:

- Анатолий Петрович был талантливым ученым и руководителем, который сделал наш педагогический вуз классическим университетом. Он умел увлечь своими идеями, находил лучшие решения, опережающие свое время. Анатолий Петрович подготовил тысячи студентов и аспирантов, которые продолжают его дело — двигают вперед нашу науку и образование.

Искренние соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям. Светлая память.

Также свои соболезнования родным и близким Анатолия Лиферова направили глава муниципального образования город Рязань Юлия Рокотянская и глава администрации Рязани Ольга Сорокина.