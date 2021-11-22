В ДТП на заснеженной трассе Рязань-Ряжск пострадала женщина

На трассе Рязань – Ряжск в 19 километрах от областного центра в минувшую субботу, 20 ноября, случилось ДТП. Примерно в 9:30, когда дорогу засыпало снегом, там столкнулись Volswagen Polo и Nissan Qashqai.

По предварительной информации пресс-службы областного УМВД, аварию спровоцировала 29-летняя женщина - водитель Volswagen. Она, как пишут полицейские, «не учла дорожно-метеорические условия» и «не выбрала безопасный скоростной режим».

В результате ее саму с травмами доставили в больницу.

Всего за с 19 по 21 ноября в Рязанской области в 13 ДТП травмы различной степени тяжести получили 15 человек.