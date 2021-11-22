Умер известный в Сасове предприниматель Николай Аванькин

В городе Сасово ушел из жизни предприниматель Николай Аванькин.

В городе Сасово ушел из жизни предприниматель Николай Аванькин. Соболезнования 21 ноября, в день прощания с усопшим, выразила глава горадминистрации Евгения Рубцова.

Аванькин – хозяин сасовского ТЦ «Старый город». По словам Рубцовой, он вместе с супругой вкладывал много сил в обустройство не только магазина, но и территории вокруг него.

«Именно таким и должен быть настоящий предприниматель – думающим не только о собственной выгоде, но и о настроении своих клиентов», - считает глава горадминистрации.

Также Рубцова заметила, что Николай Аванькин откликался на любые просьбы, помогал родному городу и жителям. В частности, он передал служебный автомобиль с водителем в распоряжение врачей Сасовского ММЦ в период пандемии. Ковид-госпиталь получал от предпринимателя посуду, фрукты, сладости.

«Это большая утрата для нашего города», - написала на личной странице Рубцова.