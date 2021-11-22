Жители Ряжска выразили протест против платного путепровода.

Жители города Ряжска Рязанской области 21 ноября выразили протест против платного путепровода. Как сообщается в группе «Реальный Ряжск», акция прошла в преддверии заседания арбитражного суда по проблемной теме.

«21 ноября ряжские автомобилисты провели акцию протеста. Более двух десятков автомобилей с наклейками «Ряжск против платного путепровода» проехали с включенными аварийками по временному объезду», - рассказали участники акции.

Прежде всего, люди возмущены разрушением 140 метров автодороги Ряжск - Касимов - Нижний Новгород в месте, где ведет работы ООО «Путепроводы регионов», и аварийным состоянием временного объезда. Восстановить участок региональной дороги – одно из требований местных жителей.

Второе требование – сохранить железнодорожный переезд на 312 км, дабы оставалась адекватная альтернатива платному путепроводу.