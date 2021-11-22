В рязанских больницах находятся 1222 пациента с коронавирусом

По состоянию на вечер 21 ноября в больницах Рязанской области находились 1222 пациента с коронавирусной инфекцией. Таковы данные регионального минздрава.

Состояние 207 человек медики оценивают как тяжелое. Из них 33 не могут обойтись без аппарата искусственной вентиляции легких.

929 пациентов рязанских больниц с COVID-19, по сообщению опергруппы, находятся в состоянии средней степени тяжести, 86 – в удовлетворительном.

Остальных людей с положительными тестами на коронавирус медики посчитали возможным оставить лечиться на дому.