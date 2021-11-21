В Рязани пропала 30-летняя Анна Шушкина.

Появилась информация об исчезновении 30-летней Анны Шушкиной из Рязани. Ориентировку на женщину, местонахождение которой неизвестно аж с 14 августа 2021 года, опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».

Приметы пропавшей называются следующие: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы длинные каштановые, глаза серые. Кроме того, на подбородке у рязанки имеется шрам.

В день, когда Анну видели в последний раз, она была одета в светлые мужские шорты и светлую же мужскую футболку.

Информацию, которая может помочь в поисках, просят сообщать по телефону 8(4912)51-21-71 или в полицию (112).