21 ноября рязанский минздрав подтвердил смерть от коронавируса 20 человек

В воскресенье, 21 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 20 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все они скончались еще в августе 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы. На фоне летнего спокойствия, когда казалось, что пандемия пошла в регионе на спад, эти цифры выглядят ужасающими.

Речь идет о 13 женщинах – 64 года, 67 лет, 69 лет, 69 год, 70 лет, 77 лет, 79 лет, 79 лет, 80 лет, 83 года, 83 года, 87 лет, 90 лет. И семи мужчинах – 65 лет, 69 лет, 70 лет, 72 года, 79 лет, 87 лет, 88 лет.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1796 человек.