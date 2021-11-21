Автоволонтерство — одно из наиболее востребованных направлений работы добровольцев

er.ru

Волонтерские центры «Единой России» обработали почти два миллиона заявок от медиков и граждан. Количество добровольцев в регионах превысило 80 тысяч человек, рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе селекторного совещания по вопросам организации работы региональных волонтерских центров 17 ноября.

«Наши волонтеры перевезли 11 тысяч врачей, в том числе почти 2,5 тысячи были обеспечены транспортом со стороны депутатов партии разных уровней. За последнюю неделю благодаря такой работе потребность в транспорте во всех регионах обеспечена почти на 100%», – сказал он.

За минувшую неделю добровольцы отвезли 33 тысячи лекарственных наборов людям, проходящим лечение от коронавируса, подавляющее большинство (88%) – непосредственно в день обращения. Медицинским работникам передано 10,5 тысяч продуктовых наборов и более 140 тысяч комплектов горячего питания.

«По лекарственным наборам закрыто более 90% от потребности, по продуктовым наборам – 75%, по горячему питанию – порядка 95%», – подчеркнул Андрей Турчак.

Кроме того, с начала пандемии представители депутатского корпуса и актива партии отработали более миллиона рабочих смен в медицинских учреждениях, из них более 113 тысяч смен – лично депутаты «Единой России» разного уровня.

По словам члена фракции «Единой России», председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, в рамках акции «Мы вместе» трудятся более 250 тысяч человек. В больницах работают около семи тысяч волонтеров-медиков. Один из вопросов, который требует решения, – обеспечение автоволонтеров топливными картами. Сделать это можно по договоренности с бизнесом, считает депутат.

В настоящее время прорабатывается технология, как верифицировать волонтеров, и в каком объемы должны быть такие карты.

Лидер движения «Волонтеры Победы», депутат Госдумы Ольга Амельченкова озвучила предложения о дополнительных мерах поддержки волонтеров, которые появились по итогам встреч с ними. В частности, это введение региональных наград и знаков отличия за добровольчество. Для студентов-волонтеров это может быть назначение повышенной стипендии.

Третья инициатива касается освобождения от налогообложения дохода волонтера в виде оплаты телефонной связи – при условии осуществлении добровольческой деятельности.

В регионах волонтеры «Единой России» уже мобилизуют все силы для помощи людям во время пандемии. В Рязанской области единый волонтерский центр оказывает помощь гражданам в период пандемии коронавируса. В его деятельности участвуют волонтеры «Единой России», волонтеры-медики, молодогвардейцы, «Волонтеры Победы».

Организована горячая линия. Активисты принимают заявки на оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, инвалидам и ветеранам, в том числе в доставке на дом продуктов питания и медикаментов, а также оказывают консультационную поддержку.

«Огромную работу по поддержке врачей и всей системы здравоохранения сегодня проводит региональное отделение партии «Единая Россия». Волонтерские отряды приходят на помощь медицинским сотрудникам и пациентам – это автоволонтерство и работа в «красной зоне», – отметил руководитель регионального волонтерского центра, председатель комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрий Хубезов.

Парламентарий от Рязанской области по мере возможности сам становится автоволонтером, доставляет пациентов с ковидом на КТ, работает в «красной зоне».

Ранее «Единая Россия» мобилизовала волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения. Активисты партии оказывают помощь врачам и медицинским учреждениям, а также гражданам на самоизоляции.

Напомним, первый волонтерский центр «Единой России» был открыт в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца они появились во всех регионах страны и объединили более 100 тысяч активистов.

РЕКЛАМА