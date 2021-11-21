21 ноября 2021 года губернатор Рязанской области Николай Любимов отмечает 50-летие. Фото: www.ryazangov.ru

21 ноября 2021 года губернатор Рязанской области Николай Любимов отмечает 50-летие. Отдельного поста на личной странице это событие удостоил Аркадий Фомин.

Председатель Рязанской областной думы заявил, что рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

«Вы руководитель современной формации, умеющий мыслить на перспективу и добиваться намеченных целей», - сказал, обращаясь к Любимову, Фомин.

Николай Любимов родился 21 ноября 1971 года в Калуге. Оканчивал местный педагогический госуниверситет (1993) и филиал Московского гуманитарно-экономического института (2001). В КГПУ после выпуска возглавил научно-исследовательский сектор, затем, как говорится в официальной биографии, 1997 по 2003 годы «замещал руководящие должности в организациях». Карьеру госслужащего начал в 2004-м сразу министром экономического развития родного региона. Через три года стал Городским Головой города Калуги, затем замгубернатора, затем председателем калужского заксобрания, депутатом Госдумы и, наконец, губернатором Рязанской области (с 2017-го).