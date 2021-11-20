21 ноября в Рязанской области ожидается мокрый снег и гололедица

21 ноября в Воскресенье в Рязанской области ожидается мокрый снег и гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков.

Сообщается, что погода будет облачной, ночью возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем осадки будут не интенсивными. Местами гололедица.

Ветер будет северо-западный и западный 6-11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -3...+2°С, днем -1…+4°С.

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