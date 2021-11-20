В Рязани в список жертв COVID-19 по-прежнему вносят умерших еще в июле и августе

В субботу, 20 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 19 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все они скончались еще в июле (!) и августе 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы. На фоне летнего спокойствия, когда казалось, что пандемия пошла в регионе на спад, эти цифры выглядят ужасающими.

Речь идет о 80-летней женщине, скончавшейся в июле.

Основное количество людей (18 человек), вписанных в летальный список 20 ноября, умерли в августе. Это 11 женщин – 45 лет, 46 лет, 59 лет, 60 лет, 61 год, 65 лет, 65 лет, 70 лет, 75 лет, 84 года, 85 лет. Так в список внесены семеро августовских мужчин – 60 лет, 66 лет, 66 лет, 67 лет, 79 лет, 84 года, 88 лет.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным (федеральным) данным, унесла жизни 1776 человек.

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