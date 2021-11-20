На выезде из Канищево произошло массовое ДТП

Фото: группа «ДТП | Аварии | Рязань».

Днем 20 ноября в Рязани на Северной окружной дороге произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в группе «ДТП | Аварии | Рязань» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что авария произошла на выезде из микрорайона Канищево. А на кадрах, опубликованных очевидцами, можно увидеть, как на обочине стоят в ряд столкнувшиеся «паровозиком» легковые автомобили.

«ДТП на Северной окружной, выезд из Канищево, паровозик из нескольких автомобилей, движение затруднено», - написал автор поста.

Официальной информации о причинах аварии и пострадавших к настоящему моменту не поступало.

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