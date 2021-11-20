На Солотчинском шоссе из-за дорожных работ образовалась пробка

Фото: группа «ДТП | Аварии | Рязань».

20 ноября из-за дорожных работ на Солотчинском шоссе под Рязанью образовалась пробка. Об этом сообщили в группе «ДТП | Аварии | Рязань» в социальной сети «ВКонтакте».

Люди недоумевают, что в то время, когда был объявлен сильнейший снегопад, дорожники не поменяли своих планов.

«Прогнозируется самый сильный за последние 70 лет снегопад? Самое время планировать дорожные работы! Солотчинское шоссе, между Полянами и Полковом, движение сильно затруднено в обе стороны», - написал автор поста.

Официальных комментариев о ситуации с ремонтом к настоящему моменту не поступало.

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