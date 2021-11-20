20 ноября в Рязанской области официально выявлено 258 новых случаев COVID-19

В субботу, 20 ноября, в Рязанской области подтверждено 258 новых случаев COVID-19. Таким образом, за полтора года заболевание выявили у 53 063 рязанцев. По данным регионального оперштаба, темп прироста за сутки составил 0,49%.

Отмечается, что больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 19 984 человека. Коронавирус диагностирован у 17 292 граждан в возрасте от 18 до 45 лет, 9 912 человек – от 65 до 80 лет, 2 090 – старше 80 лет и 3 785 детей.

Напомним, в больницах региона находятся 1 226 пациентов с COVID-19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!