Рязанцам помогают разобраться с насущными вопросами

Фото: Единая Россия.

С вопросами ЖКХ, ремонта дорог, пенсионного и социального обеспечения чаще всего обращаются рязанцы в региональную приемную партии.

На текущей неделе жителя областного центра интересовал вопрос перерасчета пенсии с учетом времени, отработанного в сельской местности. Заявительница из Старожиловского района попросила содействия в газификации деревни Кореньки.

«Несколько обращений касались ремонта дорог – на улице Высоковольтной в Рязани, в деревне Петровское Рыбновского района. Также заявители попросили разобраться в законности увольнения, отстранения от работы», – рассказала руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Татьяна Панфилова.

По всем вопросам были даны консультации, по некоторым составлены запросы.

Продолжилась работа и по ранее поступившим обращениям. Житель областного центра попросил решить вопрос с перерасчетом за коммунальную услугу по отоплению.

«По словам рязанца, ему выставили счет за отопление с 20 сентября, тогда как фактически тепло в батареях появилось лишь в октябре. В результате запроса в МУП «РМПТС» заявителю был выполнен перерасчет за услугу», – рассказала координатор по работе с обращениями граждан исполнительного комитета Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Синица.

Региональная приемная партии работает в дистанционном режиме. Записаться на прием можно по телефонам (4912) 28-43-13, 28-43-23. Письменные обращения можно направить по почте (390000, г. Рязань, ул. Горького, д.49А), на электронный адрес op@ryazan.er.ru или опустить в почтовый ящик, расположенный у входа в приемную.