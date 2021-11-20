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Здоровье20 ноября 2021 8:49

В больницах Рязанской области находятся 1226 пациентов с COVID-19

210 человек в тяжелом состоянии, 35 подключены к ИВЛ
Источник:kp.ru
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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области опубликовал последние данные о состоянии заболевших.

По состоянию на 18.00 19 ноября в больницах региона находятся 1226 пациентов больных COVID-19.

Состояние 86 человек оценивается как удовлетворительное, 930 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, 210 – в тяжелом. Из тяжелых 35 подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных больных болезнь протекает в легкой форме, и они лечатся дома.

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