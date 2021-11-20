В Рязани женщина получила сотрясение мозга после падения в маршрутке

19 ноября в районе 14 часов 50 минут в районе дома №1 на улице Свободы рязанка получила травму в маршрутке №75. Об этом сообщает издание YA62 со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что 58-летняя женщина упала в салоне транспорта, сильно ударившись головой. Ее с диагнозом сотрясение головного мозга доставили в Областную клиническую больницу.

Проводится проверка обстоятельств случившегося.

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