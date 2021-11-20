Сотрудница ТРЦ «поблагодарила» рязанские власти за систему QR-кодов

Жительница областного центра, работающая в ТРЦ «Премьер» через паблик RZN_LIFE обратилась к региональным властям с «благодарностью» за за систему QR-кодов, введенную в регионе. В саркастической манере женщина отблагодарила губернатора и региональное правительство за «помощь предпринимателям».

«Выручки не хватает даже на аренду и зарплату сотрудникам. Огромное спасибо за не «шикарные» зарплаты и отпуска за свой счет к Новому году. Речь даже не о подарках, а о том, что жить будет не на что. С наступающим вас!», – написала рязанка.

Напомним, 19 ноября региональный оперштаб пришел к выводу, что введение новых эпидемических ограничений в Рязанской области нецелесообразно.

Отметим, что режим QR-кодов к ограничениям, которые действуют до 6 декабря, не относится. Он продолжит действовать до соответствующего распоряжения региональных властей.

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