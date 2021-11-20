В Рязани пойдет мокрый снег и усилится ветер

Пресс-служба Главного управления МЧС по Рязанской области опубликовала метеопредупреждение. В сообщении говорится, что ночью и днем 20 ноября в Рязанской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, отложение мокрого снега, гололед, гололедица, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду.

В складывающихся погодных условиях рязанцам необходимо соблюдать элементарные правила безопасности: держаться подальше от плохо закрепленных рекламных конструкций, линий электропередачи, старых деревьев, не ходить под крышами домов.

Особую бдительность сотрудники ведомства просят проявить автомобилистов.

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