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Общество19 ноября 2021 16:25

На дороге под Рязанью появились мигалки-пугачи

Чиновники решили, что имитация проблесковых маячков ГИБДД поможет профилактике ДТП
Источник:kp.ru
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Под Рязанью на дороге между трассой Спас-Клепики - Рязани и селом Ласково появились приборы под названием «шериф-балка». Это красно-синие мигалки, имитирующие проблесковые маячки патрульных автомобилей ГИБДД, сообщает пресс-служба областного минтранса.

“Мигалки на столбах начинают работу автоматически с наступлением темного времени суток, одновременно с включением фонарей уличного освещения”, - заявили в министерстве.

Очередную разновидность «пугачей» для водителей чиновники считают средством профилактики ДТП. Якобы они повышают концентрацию участников дорожного движения и вынуждают автомобилистов “скорректировать скоростной режим”.

На деле это может оказаться обыкновенным световым загрязнением с обратным эффектом отвлечения внимания. Сколько бюджетных денег потрачено на приборы сомнительной пользы, минтранс не сообщает.