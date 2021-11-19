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Здоровье19 ноября 2021 14:52

Оперштаб оценил необходимость новых ограничений в Рязанской области

Те ограничения, которые действуют до 6 декабря, пока продлевать не посчитали нужным
Антон КОНОВАЛОВ
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19 ноября в Рязани состоялось заседание оперативного штаба при областном правительстве по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Участники оценили необходимость введения дополнительных ограничительных мер и пришли к выводу, что их не требуется. Исходили они при этом, как сообщает пресс-служба кабмина, из информации Роспотребнадзора о текущей ситуации.

“На сегодняшний день в регионе не требуется введение дополнительных ограничительных мер. Тех, что действуют по Распоряжению Губернатора до 6 декабря, пока достаточно”, - передает с заседания опергруппа.

Отметим, что режим QR-кодов к ограничениям, которые действуют до 6 декабря, не относится. Он продолжит действовать до соответствующего распоряжения региональных властей.