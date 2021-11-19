Закрывается пункт вакцинации в рязанском ТРЦ «М5 Молл»

22 ноября в Рязани закроется пункт вакцинации в ТРЦ «М5 Молл». Об этом сообщается в группе ТРЦ, расположенного на Московском шоссе.

Причиной закрытия стало решение областного министерства здравоохранения. Причины решения, как и сроки возобновления работы пункта, пока неизвестны.

«Информация обо всех изменениях по данному вопросу будет размещена дополнительно», - пообещала администрация «М5 Молл».

Тех, кто записался ранее, в том числе на вторую прививку, просят обращаться в другие пункты вакцинации.